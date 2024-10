Autonomia differenziata, dove sono i conti pubblici territoriali? A pensar male si fa peccato ma… (Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Con l’avanzare della discussione sui referendum contro l’Autonomia differenziata dovrebbe aumentare la trasparenza dei dati dei conti pubblici delle varie regioni. Non si può ignorare il fatto che a giustificare l’Autonomia ci sia nelle regioni ricche del Nord l’idea di una contribuzione eccessiva nei confronti delle regioni del Sud. Ovviamente la pigrizia mentale di tutto il ceto politico e intellettuale italiano fa risalire il divario economico e sociale del Mezzogiorno a questioni antropologiche e indubbiamente queste ci sono perché, come diceva l’immenso Carlo Levi, c’è un complesso di inferiorità dei cittadini del Sud da attribuire a 163 anni di pubblicistica antimeridionale. Ilfattoquotidiano.it - Autonomia differenziata, dove sono i conti pubblici territoriali? A pensar male si fa peccato ma… Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Con l’avanzare della discussione sui referendum contro l’dovrebbe aumentare la trasparenza dei dati deidelle varie regioni. Non si può ignorare il fatto che a giustificare l’ci sia nelle regioni ricche del Nord l’idea di una contribuzione eccessiva nei confronti delle regioni del Sud. Ovviamente la pigrizia mentale di tutto il ceto politico e intellettuale italiano fa risalire il divario economico e sociale del Mezzogiorno a questioni antropologiche e indubbiamente queste ciperché, come diceva l’immenso Carlo Levi, c’è un complesso di inferiorità dei cittadini del Sud da attribuire a 163 anni distica antimeridionale.

