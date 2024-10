Atletica leggera maschile e femminile. La Virtus brilla con i "Cadetti» agli assoluti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cadetti della Virtus in evidenza ai campionati italiani individuali e per regioni a Caorle. Ben otto atleti in gara. Federico Pellegrini costretto a dare forfait per infortunio nei 300 hs. Leonardo Santangelo, nei 2000 piani e Lorenzo Umberti, nel triplo, si sono ben comportati, piazzandosi entrambi in ventitreesima posizione nelle rispettive specialità . Grande risultato per la Toscana, con la squadra maschile sul terzo gradino del podio alle spalle di Lombardia e Veneto. A contribuire al bronzo, per la Virtus, Francesco Biagioni ed Edoardo Cosimini, rispettivamente con il ventitreesimo posto negli 80 metri e il quarto nel disco con tanto di nuovo primato personale (39.50). Eccellente quinto posto nei 2000 metri per Giulio Guccione con nuovo primato personale (5’53“), anche lui sul podio che prevedeva la presenza delle prime otto classificate. Sport.quotidiano.net - Atletica leggera maschile e femminile. La Virtus brilla con i "Cadetti» agli assoluti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)dellain evidenza ai campionati italiani individuali e per regioni a Caorle. Ben otto atleti in gara. Federico Pellegrini costretto a dare forfait per infortunio nei 300 hs. Leonardo Santangelo, nei 2000 piani e Lorenzo Umberti, nel triplo, si sono ben comportati, piazzandosi entrambi in ventitreesima posizione nelle rispettive specialità . Grande risultato per la Toscana, con la squadrasul terzo gradino del podio alle spalle di Lombardia e Veneto. A contribuire al bronzo, per la, Francesco Biagioni ed Edoardo Cosimini, rispettivamente con il ventitreesimo posto negli 80 metri e il quarto nel disco con tanto di nuovo primato personale (39.50). Eccellente quinto posto nei 2000 metri per Giulio Guccione con nuovo primato personale (5’53“), anche lui sul podio che prevedeva la presenza delle prime otto classificate.

