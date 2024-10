Anche Wimbledon si piega all’intelligenza artificiale e “licenzia” 300 giudici di linea (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche Wimbledon fa il salto, a dispetto di 147 anni di tradizione: dalla prossima edizione, a luglio, sostituirà i suoi giudici di linea con l’intelligenza artificiale. Il futuro è quello, e Anche lo Slam londinese non poteva sottrarsi. Il sistema Hawk-Eye Live sarà esteso a tutti i 18 campi di gioco, compreso ovviamente il centrale. La tecnologia è già utilizzata altrove, agli US Open addirittura del 2020. L’All England Club ha confermato che “la tecnologia arbitrale sarà disponibile per tutti i campi dei campionati e delle partite di qualificazione e coprirà le chiamate di ‘out’ e ‘fault’ precedentemente effettuate dagli arbitri di linea”. Sally Bolton, amministratore delegato del club, dice: “La decisione di introdurre le chiamate elettroniche in diretta ai Campionati è stata presa dopo un significativo periodo di riflessione e consultazione. Ilnapolista.it - Anche Wimbledon si piega all’intelligenza artificiale e “licenzia” 300 giudici di linea Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)fa il salto, a dispetto di 147 anni di tradizione: dalla prossima edizione, a luglio, sostituirà i suoidicon l’intelligenza. Il futuro è quello, elo Slam londinese non poteva sottrarsi. Il sistema Hawk-Eye Live sarà esteso a tutti i 18 campi di gioco, compreso ovviamente il centrale. La tecnologia è già utilizzata altrove, agli US Open addirittura del 2020. L’All England Club ha confermato che “la tecnologia arbitrale sarà disponibile per tutti i campi dei campionati e delle partite di qualificazione e coprirà le chiamate di ‘out’ e ‘fault’ precedentemente effettuate dagli arbitri di”. Sally Bolton, amministratore delegato del club, dice: “La decisione di introdurre le chiamate elettroniche in diretta ai Campionati è stata presa dopo un significativo periodo di riflessione e consultazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia di reti anche per City e Tottenham. Wolverhampton come Wimbledon. Il Chelsea di Maresca vince 6-2 - Finisce invece sul risultato di 1-1 la sfida tra Bournemouth e Newcastle. Sonoro il 6-2 con cui incassa i primi tre punti della stagione. Primo tempo in favore dei padroni di casa che pervengono al vantaggio con Tavernier al 37’. Il suo Chelsea sbanca in casa del Wolverhampton vince con un punteggio tennistico. (Sport.quotidiano.net)

Kate - abito viola a Wimbledon “segno di speranza ma anche di potere” - Il significato del vestito indossato al torneo dopo il ritorno agli impegni reali mentre le cure continuano Kate Middleton ha scelto un abito viola per assistere alla finale di tennis a Wimbledon, domenica scorsa. Un colore ben augurante, per quanto riguarda gli eventi sportivi, ma anche un segno di speranza per i malati di cancro, […]. (Sbircialanotizia.it)

Kate - abito viola a Wimbledon “segno di speranza ma anche di potere” - Un colore ben augurante, per quanto riguarda gli eventi sportivi, ma anche un segno di speranza per i malati di cancro, secondo l'Independent. La presenza della principessa del Galles al torneo tennistico ha segnato il suo […]. (Adnkronos) – Kate Middleton ha scelto un abito viola per assistere alla finale di tennis a Wimbledon, domenica scorsa. (Periodicodaily.com)