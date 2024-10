Ambesi: “Sinner-Medvedev è una stortura del sistema, i tabelloni vanno rivisti. Agli arbitri serve più buon senso” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova puntata di Tennismania, la consueta rubrica condotta da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport. Puntata nella quale si è parlato della vittoria di Jannik Sinner su Ben Shelton Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, della sfida di quarti di finale contro Medvedev e molto altro, come la questione dei tabelloni. Come ospite è tornato Massimiliano Ambesi, che ha parlato del successo del numero 1 del mondo e in particolare del primo set: “Il primo set mi ricorda una delle vittorie chiave di Sinner contro Medvedev in finale a Pechino. Shelton ha messo tutte prime eccetto una e ha perso comunque il set per 6-4. Chirurgico Sinner nel concretizzare l’unica palla break avuta a disposizione e poi nel secondo è stato perfetto nel tiebreak. Oasport.it - Ambesi: “Sinner-Medvedev è una stortura del sistema, i tabelloni vanno rivisti. Agli arbitri serve più buon senso” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova puntata di Tennismania, la consueta rubrica condotta da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport. Puntata nella quale si è parlato della vittoria di Janniksu Ben Sheltonottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, della sfida di quarti di finale controe molto altro, come la questione dei. Come ospite è tornato Massimiliano, che ha parlato del successo del numero 1 del mondo e in particolare del primo set: “Il primo set mi ricorda una delle vittorie chiave dicontroin finale a Pechino. Shelton ha messo tutte prime eccetto una e ha perso comunque il set per 6-4. Chirurgiconel concretizzare l’unica palla break avuta a disposizione e poi nel secondo è stato perfetto nel tiebreak.

