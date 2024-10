Alessandro Silveri: “Ecco cosa può succedere ai giornalisti Rai dopo la richiesta di estradizione russa” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Essendo una Convenzione aperta all’adesione anche da parte di Stati extra-europei, essa continua ad applicarsi anche se la Federazione russa dal 16 marzo 2022 non fa più parte del Consiglio d’Europa e, dal settembre dello stesso anno, ha cessato di far parte della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo” questo il commento di Alessandro Gentiloni Silveri, avvocato ed esperto di diritto penale internazionale, sulla richiesta di estradizione avanzata dalla Russia nei confronti di Stefania Battistini e Simone Traini. Per i due operatori Rai che si trovavano nella regione di Kursk per lavoro durante la controffensiva ucraina, la Federazione russa continua a procedere per vie legali. Da poco tempo è arrivata la richiesta di estradizione nei confronti dei due operatori televisivi. Secoloditalia.it - Alessandro Silveri: “Ecco cosa può succedere ai giornalisti Rai dopo la richiesta di estradizione russa” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Essendo una Convenzione aperta all’adesione anche da parte di Stati extra-europei, essa continua ad applicarsi anche se la Federazionedal 16 marzo 2022 non fa più parte del Consiglio d’Europa e, dal settembre dello stesso anno, ha cessato di far parte della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo” questo il commento diGentiloni, avvocato ed esperto di diritto penale internazionale, sulladiavanzata dalla Russia nei confronti di Stefania Battistini e Simone Traini. Per i due operatori Rai che si trovavano nella regione di Kursk per lavoro durante la controffensiva ucraina, la Federazionecontinua a procedere per vie legali. Da poco tempo è arrivata ladinei confronti dei due operatori televisivi.

