Al via il maxi cantiere da oltre 1 milione di euro che interesserà 12 strade e durerà 9 mesi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un maxi cantiere da quasi 1 milione e 300 mila euro per rinnovare le tubazioni idriche sottostanti a 12 strade.A Sovico, si avvia a conclusione il grande progetto di Brianzacque cofinanziato dal Pnrr e finalizzato alla riduzione delle perdite. Mentre è in pieno svolgimento l’attività di Monzatoday.it - Al via il maxi cantiere da oltre 1 milione di euro che interesserà 12 strade e durerà 9 mesi Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unda quasi 1e 300 milaper rinnovare le tubazioni idriche sottostanti a 12.A Sovico, si avvia a conclusione il grande progetto di Brianzacque cofinanziato dal Pnrr e finalizzato alla riduzione delle perdite. Mentre è in pieno svolgimento l’attività di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Opere abusive nel cantiere su via Roma - scatta l'ordinanza : stop ai lavori e rischio maxi multa - Durante l'ispezione è stato riscontrato. Nel Comune di Teverola è stata emessa un'ordinanza di demolizione per opere edilizie abusive, in seguito a un sopralluogo congiunto con la polizia municipale effettuato il 2 ottobre 2024 presso un fabbricato situato all'angolo tra via Roma e via Pecorario. (Casertanews.it)

Maxi cantiere della Fiera fabbrica di San Pietro - i pagamenti non arrivano : “Pronto a presentare un esposto in Procura” - È pronto a presentare un esposto in Procura e ci mette la faccia Fortunato Di Masi, amministratore unico di Automazione Sud srl, una delle ditte che gravitano nel maxi cantiere della Fiera di Foggia. Sta diventando una fabbrica di San Pietro. I lavori a intermittenza hanno subito un’altra... (Foggiatoday.it)

Al via i lavori per il maxi cantiere da 600 mila euro e lungo un chilometro - Costerà quasi 600 mila euro e sarà lungo poco meno di un chilometro. Il nuovo cantiere di Brianzacque a Seregno rientra nella fase conclusiva del maxi progetto di Brianzacque da 60 milioni, cofinanziato dal Pnrr per 50 e finalizzato alla riduzione delle perdite idriche. A distanza di un anno... (Monzatoday.it)

Lodi - apertura eccezionale del nuovo sottopasso : il pubblico visita il maxi cantiere fra viale Pavia e via Dell’Oro - Il primo tunnel, una volta completato, sarà riservato ai pedoni, il secondo diventerà una ciclabile. Obiettivo infatti è la creazione di due tunnel paralleli: uno è il vecchio sottopasso già presente nell’area sottoposto a completa ristrutturazione; l’altro nuovo, più ampio, è il nuovo sottopasso, ... (Ilgiorno.it)

Via Palizzi - traffico in tilt per il maxi cantiere - Dalle 16 di oggi pomeriggio tutto bloccato, tutto intasato, continuo suonare di clacson e litigi fra conducenti. Ore 20. 48: questa la situazione del traffico oggi. . Capisco i lavori in corso, capisco che era da fare, capisco tutto, ma al pensiero che sarà così per mesi, mi viene il mal di ... (Milanotoday.it)