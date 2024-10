Al via i lavori per un nuovo cavalcavia ferroviario a Polignano: "Opera per eliminare passaggio a livello" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hanno preso il via a Polignano i lavori per la realizzazione di un cavalcaferrovia nelle vicinanze di via Giobane e via Berlinguer. L'Opera, del costo di 8 milioni di euro con fondi Pnrr, è stata commissionata da Rfi (Gruppo Fs). Il ponte sarà  a due campate, con una carreggiata larga sette Baritoday.it - Al via i lavori per un nuovo cavalcavia ferroviario a Polignano: "Opera per eliminare passaggio a livello" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hanno preso il via aper la realizzazione di un cavalcaferrovia nelle vicinanze di via Giobane e via Berlinguer. L', del costo di 8 milioni di euro con fondi Pnrr, è stata commissionata da Rfi (Gruppo Fs). Il ponte sarà  a due campate, con una carreggiata larga sette

