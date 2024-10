A Taranto e Pulsano monumenti blu per la Giornata Internazionale della Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl prossimo 10 ottobre si celebrerà come ogni anno il “Fragile X Awareness Day”, la Giornata Internazionale della Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile. Questa data, che fa riferimento al cromosoma X, è stata scelta dai 16 paesi che fanno parte del network X Fragile perché nei numeri romani il dieci si scrive “X”: X come il decimo giorno del decimo mese dell’anno! Ogni anno in questa Giornata in tutto il mondo i monumenti principali vengono illuminati di colore blu con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della Sindrome X Fragile. Anche a Taranto e a Pulsano, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale di Pulsano e della Marina Militare, in particolare del Comandante Interregionale Marittimo Sud Amm. Tarantinitime.it - A Taranto e Pulsano monumenti blu per la Giornata Internazionale della Consapevolezza sulla Sindrome X Fragile Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl prossimo 10 ottobre si celebrerà come ogni anno il “X Awareness Day”, la. Questa data, che fa riferimento al cromosoma X, è stata scelta dai 16 paesi che fanno parte del network Xperché nei numeri romani il dieci si scrive “X”: X come il decimo giorno del decimo mese dell’anno! Ogni anno in questain tutto il mondo iprincipali vengono illuminati di colore blu con l’obiettivo di diffondere la conoscenza. Anche ae a, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale diMarina Militare, in particolare del Comandante Interregionale Marittimo Sud Amm.

