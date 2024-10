Sport.quotidiano.net - A lecce. Palladino, multa e squalifica di un turno. Sarà il vice Citterio a guidare la squadra

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laè arrivata puntuale dopo l’espulsione decisa nel finale di Fiorentina-Milan. Undi stop e 5.000 euro diper Raffaeleper aver "rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto". Sulla panchina viola, alla ripresa del campionato contro il, cidunque il suo, Stefano, cheassistito da Federico Peluso. Classe ‘75,è ildidalla Primavera del Monza. Ex difensore centrale con una carriera spesa in Serie C oltre a una manciata di presenze in B con la Reggiana. Ha già ‘esordito’ da primo in Serie A. Due occasioni lo scorso gennaio (con Frosinone ed Empoli) sempre per le espulsioni di. Ale. La.