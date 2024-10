A Firenze dal 15 al 20 ottobre “In Memoriam”, la lirica omaggia il baritono Rolando Panerai (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Il baritono Rolando Panerai, una delle figure più importanti nella scena artistica internazionale, celebre per le sue interpretazioni in opere liriche come “La traviata”, “La bohème” e “Gianni Schicchi” e per aver collaborato con i più grandi direttori d’orchestra e cantanti della sua epoca come Maria Callas, Luciano Pavarotti, Carlo Maria Giulini e Herbert von Karajan, sarà il protagonista della tre giorni dedicata alla sua memoria in occasione del centenario dalla sua nascita (1924-2024). Lanazione.it - A Firenze dal 15 al 20 ottobre “In Memoriam”, la lirica omaggia il baritono Rolando Panerai Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 92024 – Il, una delle figure più importanti nella scena artistica internazionale, celebre per le sue interpretazioni in opere liriche come “La traviata”, “La bohème” e “Gianni Schicchi” e per aver collaborato con i più grandi direttori d’orchestra e cantanti della sua epoca come Maria Callas, Luciano Pavarotti, Carlo Maria Giulini e Herbert von Karajan, sarà il protagonista della tre giorni dedicata alla sua memoria in occasione del centenario dalla sua nascita (1924-2024).

