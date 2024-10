9 ottobre 1967, moriva Che Guevara. Sapete che la sua maestra era toscana? (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - Oggi, 9 ottobre, sono 57 anni dall'assassinio di Ernesto ''Che'' Guevara. A soli 39 anni (Rosario, 14 giugno 1928) moriva il guerrigliero argentino protagonista con Fidel Castro della rivoluzione cubana. Gli spar√≤ un sergente, volontario, dopo che il 'Che' gli aveva detto: spara codardo (secondo un'altra versione: stai tranquillo.. stai per uccidere un uomo). Dopo le foto, il suo corpo, con le mani mozze, fu sepolto a 30 km da l√¨, a Vallegrande, in una fossa comune non segnata. moriva l'uomo, nasceva la leggenda. La curiosit√† √® che ci sarebbe lo zampino di una maestra di origini toscane sulla prima formazione del ¬ęChe¬Ľ. Si tratta di¬†Elba Rossi Oviedo Zelaya, di chiare origini elbane. Di lei avrebbe raccontato alla sua seconda moglie, Aleida, che era una maestra severissima e lo sculacciava in continuazione. Lanazione.it - 9 ottobre 1967, moriva Che Guevara. Sapete che la sua maestra era toscana? Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024) Firenze, 92024 - Oggi, 9, sono 57 anni dall'assassinio di Ernesto ''Che''. A soli 39 anni (Rosario, 14 giugno 1928)il guerrigliero argentino protagonista con Fidel Castro della rivoluzione cubana. Gli spar√≤ un sergente, volontario, dopo che il 'Che' gli aveva detto: spara codardo (secondo un'altra versione: stai tranquillo.. stai per uccidere un uomo). Dopo le foto, il suo corpo, con le mani mozze, fu sepolto a 30 km da l√¨, a Vallegrande, in una fossa comune non segnata.l'uomo, nasceva la leggenda. La curiosit√† √® che ci sarebbe lo zampino di unadi origini toscane sulla prima formazione del ¬ęChe¬Ľ. Si tratta di¬†Elba Rossi Oviedo Zelaya, di chiare origini elbane. Di lei avrebbe raccontato alla sua seconda moglie, Aleida, che era unaseverissima e lo sculacciava in continuazione.

