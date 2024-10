UniMi lancia corso laurea Scienze psicologiche per prevenzione e cura (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia è solo all'ottavo posto in Europa per fondi destinati alla prevenzione (quasi il 7% della spesa sanitaria totale), preceduta da Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia, Estonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Il nostro Paese scende alla decima posizione quando la percentuale si trasforma in cifre effettive spese (193,26 euro per ogni abitante nel L'articolo UniMi lancia corso laurea Scienze psicologiche per prevenzione e cura proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia è solo all'ottavo posto in Europa per fondi destinati alla(quasi il 7% della spesa sanitaria totale), preceduta da Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia, Estonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Il nostro Paese scende alla decima posizione quando la percentuale si trasforma in cifre effettive spese (193,26 euro per ogni abitante nel L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Università : Scienze psicologiche per prevenzione e cura - nuovo corso laurea UniMi - (Adnkronos) – L’Università Statale di Milano inaugura il nuovo corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e per la cura, istituito nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Un percorso formativo di ambito clinico per una figura professionale assolutamente innovativa, che ... (Periodicodaily.com)

Università : Scienze psicologiche per prevenzione e cura - nuovo corso laurea UniMi - Un percorso formativo di ambito clinico per una figura professionale assolutamente innovativa, che risponde all'esigenza sempre più pressante della cura e del sostegno di pazienti […] The post Università: Scienze psicologiche per prevenzione e cura, nuovo corso laurea UniMi appeared first on ... (Lidentita.it)