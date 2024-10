Thesocialpost.it - Una Del Piero torna a giocare nella Juve: è Dorothea, figlia di Alex

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il nome di Delè certamente fra i più amati dai tifosi bianconeri. E ora tornerà sulle maglie dellantus, ma questa voltasquadra femminile Under 17.Deldi Alessandro, sta seguendo le orme del padre. Naturalmente come attaccante, ruolo in cui ha dimostrato sin da piccola un talento innato per il gol. D’altronde, buon sangue non mente Talento e passione per il calcio Nata nel 2009 a Torino,ha iniziato a farsi notare già negli Stati Uniti, dove ha vissuto la sua infanzia. Già allora la talentuosad’erta indossava la maglia numero 7, un omaggio a papàche portava quel numero sulle spalle nel trionfo Mondiale del 2006. Rapida e precisa con il pallone, nel 2020 un video che la mostrava segnare un gol con un tiro fulmineo divenne virale.