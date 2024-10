Travolse una famiglia uccidendo tre persone, Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi: non andrà in carcere (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Belluno, in udienza preliminare, ha accordato il patteggiamento a 4 anni e 8 mesi ad Angelika Hutter, la designer 34enne che il 6 luglio 2023 Travolse e uccise un’intera famiglia a Santo Stefano di Cadore. La donna investì Mattia, di 2 anni, il padre Marco Antonello, 47, e la nonna del piccolo Maria Grazia Zuin, 65, secondo la Procura «in preda all’ira». L’avvocato di Hutter aveva avanzato una richiesta di patteggiamento un mese fa. Il pubblico ministero, Simone Marcon, ha quindi proposto un accordo i pena a 4 anni e 8 mesi, che bilancia aggravanti e attenuanti del caso, oltre allo stato di salute mentale dell’indagata. La giudice preliminare Elisabetta Scalozzi ha accolto l’intesa tra accusa e difesa e ora, in una successiva udienza il prossimo 15 ottobre, deciderà dove Hutter dovrà scontare la pena. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Belluno, in udienza preliminare, ha accordato ilmento a 4e 8ad, la designer 34enne che il 6 luglio 2023e uccise un’interaa Santo Stefano di Cadore. La donna investì Mattia, di 2, il padre Marco Antonello, 47, e la nonna del piccolo Maria Grazia Zuin, 65, secondo la Procura «in preda all’ira». L’avvocato diaveva avanzato una richiesta dimento un mese fa. Il pubblico ministero, Simone Marcon, ha quindi proposto un accordo i pena a 4e 8, che bilancia aggravanti e attenuanti del caso, oltre allo stato di salute mentale dell’indagata. La giudice preliminare Elisabetta Scalozzi ha accolto l’intesa tra accusa e difesa e ora, in una successiva udienza il prossimo 15 ottobre, deciderà dovedovrà scontare la pena.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolse una famiglia uccidendo tre persone - Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi : non andrà in carcere - Hutter è indagata anche a Venezia per l’aggressione ad alcune agenti di polizia penitenziaria mentre si trovava in custodia cautelare al carcere femminile della Giudecca. Il tribunale di Belluno, in udienza preliminare, ha accordato il patteggiamento a 4 anni e 8 mesi ad Angelika Hutter, la ... (Open.online)

Travolse una famiglia - chiede di patteggiare - BELLUNO Angelika Hutter, la 32enne tedesca che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse in auto una famiglia che camminava sul marciapiede, causando tre vittime, ha chiesto il patteggiamento nell’udienza preliminare. Sempre nel corso dell’udienza, il difensore dell’imputata ... (Quotidiano.net)

Travolse famiglia con l'auto nel Bellunese - 32enne tedesca chiede patteggiamento - Presente in aula anche l'avvocato Alberto Berardi, e i rappresentanti dello Studio 3A-Valore, che ha messo a disposizione dei congiunti delle vittime i propri esperti nelle fasi delle consulenze tecniche. La procura, rappresentata dal sostituto procuratore Simone Marcon, si è detta disponibile ad ... (Tg24.sky.it)