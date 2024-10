Puntomagazine.it - Tragedie umane nel conflitto Israele-Hamas: La vittima più giovane vissuta solo due ore

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il tributo umano del: tra neonati e anziani, le vite spezzate di civili innocenti e soldati in prima linea Nel contesto delin corso tra, il tributo umano continua a crescere drammaticamente, con vittime che coprono una vasta gamma di età e storie personali. Secondo un rapporto del Guardian basato su una lista di 34.344 palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani, lacivile piùè una neonata che èdue ore, mentre la più anziana aveva 101 anni. L’elenco, diffuso dal ministero della Sanità di Gaza, include dettagli come nomi, età, sesso e numeri di carta d’identità delle vittime, coprendo oltre l’80% dei palestinesi morti nelfinora. La storia più tragica è quella di Waad Walid Samir al-Sabah, che non era ancora nata quando la sua casa è stata colpita da una bomba.