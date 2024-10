Inter-news.it - Thuram-Lautaro Martinez uniti anche nella distanza: un segnale sui social!

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’Inter saluta momentaneamente i suoi bomber Marcus, partiti con le rispettive Nazionali. La, però, non divide davvero i due attaccanti. PARTENZE – Sono passati appena tre giorni dall’ultima volta in campo insieme, in occasione di Inter-Torino, eppure Marcussembra già avvertire la mancanza del suo fedele compagno. Il tandem offensivo nerazzurro si è dovuto separare, a causa della sosta per le Nazionali, e si rincontrerà alla fine degli impegni, prima della sfida contro la Roma. Il figlio d’arteha preso il volo per la Francia, dove ha raggiunto – col suo solito abbigliamento sui generis – il ritiro del CT Didier Deschamps. Ad attenderlo ci sono le sfide di Nations League contro Israele e Belgio, rispettivamente giovedì 10 e lunedì 14 ottobre.