"Testa bassa e lavorare" Ridolfi al bivio (Di martedì 8 ottobre 2024) Ripartire e lavorare a Testa bassa. Deve essere questo il mantra in questo momento di estrema difficoltà per il Prato. I lanieri hanno alle spalle due sconfitte consecutive. Ma se la prima a Sasso Marconi era stata decisamente meritata, quella di domenica scorsa al Lungobisenzio nel derby toscano contro il Tuttocuoio ha avuto un altro sapore. I biancazzurri hanno mostrato più voglia e determinazione, ma sono capitolati lo stesso, quando in pieno recupero Massaro ha gonfiato la rete, beffando Fantoni. Sembrava una partita destinata allo 0-0, perché nessuna delle due contendenti aveva avuto un dominio tale da legittimare il successo, eppure il Prato ha perso lo stesso. Causa anche un pizzico di sfortuna, perché di certo la dea bendata in questo avvio di campionato (fatta eccezione per l'esordio a Ravenna) non ha sorriso ai ragazzi di mister Maurizio Ridolfi.

