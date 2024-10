Tencone, ex-medico Juventus: "Infortuni al crociato? La fatica non c'entra. Giocano troppo spesso e non si allenano" (Di martedì 8 ottobre 2024) Troppi infortuni? E perchè sempre più spesso alle articolazioni delle ginocchia? La tematica più importante da trattare in questio giorni Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Troppi infortuni? E perchè sempre piùalle articolazioni delle ginocchia? La tematica più importante da trattare in questio giorni

Tencone, ex-medico Juventus: "Infortuni al crociato? La fatica non c'entra. Giocano troppo spesso e non si allenano" - Troppi infortuni? E perchè sempre più spesso alle articolazioni delle ginocchia? La tematica più importante da trattare in questio giorni di una sosta per le. (calciomercato.com)

Pagina 1 | "Bremer, quanto starà fuori e come tornerà": intervista all'ex medico Juve - Il difensore, infortunatosi nei primi minuti della partita contro il Lipsia, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ... (tuttosport.com)

"Bremer, quanto starà fuori e come tornerà": intervista all'ex medico Juve - Il difensore, infortunatosi nei primi minuti della partita contro il Lipsia, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ... (tuttosport.com)