Statali, smart working per i neoassunti e aumenti di stipendio in arrivo: «Fino a 224 euro in più». Tutte le novità (Di martedì 8 ottobre 2024) smart working per i neoassunti, ma non solo. La nuova bozza presentata oggi dall'Aran, l'Agenzia che tratta con i sindacati a nome del governo, per il rinnovo del contratto del settore Leggo.it - Statali, smart working per i neoassunti e aumenti di stipendio in arrivo: «Fino a 224 euro in più». Tutte le novità Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 8 ottobre 2024)per i, ma non solo. La nuova bozza presentata oggi dall'Aran, l'Agenzia che tratta con i sindacati a nome del governo, per il rinnovo del contratto del settore

Ama azzera lo smart working - lavoratori e Cgil pressano il Campidoglio : "Intervenga" - Prosegue la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori non operativi di Ama per ripristinare lo smart working al 50%. La vertenza è iniziata a marzo 2023, quando la municipalizzata ha deciso di eliminare il lavoro a distanza istituito a causa della pandemia. Ora anche in commissione ambiente la... (Romatoday.it)