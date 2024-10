Sport.quotidiano.net - Serie D. Titani impegnati in Nazionale, rinviata la gara con il Lentigione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Avrà qualche giorno in più per godersi la seconda vittoria consecutiva il San Marino, reduce dalla vittoria di domenica scorsa sul campo del Cittadella Vis Modena. Infatti, domenica i biancazzurri non saranno in campo. Il club del Titano ha chiesto e ottenuto dalla Lega il rinvio del match in programma ad Acquaviva contro il Lentigino. Il San Marino, infatti, avrà alcuni giocatoricon ladel Titano che giovedì sarà nuovamente in campo Nations League nel match contro Gibilterra. L’attesacontro ildell’ex allenatore deiStefano Cassani, quindi, non si giocherà domenica, ma è stata già riprogrammata per mercoledì della prossima settimana (il 16 ottobre). Dicevamo, i biancazzurri avranno così tutto il tempo per godersi l’ultimo successo in Emilia, ma soprattutto per continuare a lavorare sul campo.