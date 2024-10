Serbia, Palalic “Noi unici candidati Ue che hanno rating d’investimento” (Di martedì 8 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “La situazione economica in Serbia è molto favorevole. Una notizia che ci dà ottimismo. La Serbia ha avuto un rating di investimento per la prima volta, ed è l’unico Paese tra i candidati per l’UE ad averlo ricevuto. Questo conferma una stabilità macro economica ma anche una politica che è molto avanzata e dedicata alla gestione del debito pubblico per poter essere attraente per gli investimenti. Infatti, il nostro debito ora è meno del 60%”. Così Jovan Palavic, deputato del Parlamento serbo e Presidente del Gruppo di Amicizia con l’Italia e con la Santa Sede intervistato da Italpress. A proposito dei rapporti con l’Italia, Palalic ha ricordato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in Serbia un anno fa, ma che il presidente Vucic ha annunciato la nuova visita nei prossimi mesi. Unlimitednews.it - Serbia, Palalic “Noi unici candidati Ue che hanno rating d’investimento” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “La situazione economica inè molto favorevole. Una notizia che ci dà ottimismo. Laha avuto undi investimento per la prima volta, ed è l’unico Paese tra iper l’UE ad averlo ricevuto. Questo conferma una stabilità macro economica ma anche una politica che è molto avanzata e dedicata alla gestione del debito pubblico per poter essere attraente per gli investimenti. Infatti, il nostro debito ora è meno del 60%”. Così Jovan Palavic, deputato del Parlamento serbo e Presidente del Gruppo di Amicizia con l’Italia e con la Santa Sede intervistato da Italpress. A proposito dei rapporti con l’Italia,ha ricordato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata inun anno fa, ma che il presidente Vucic ha annunciato la nuova visita nei prossimi mesi.

Serbia, Palalic “Noi unici candidati Ue che hanno rating d'investimento” - MILANO (ITALPRESS) – “La situazione economica in Serbia è molto favorevole. Una notizia che ci dà ottimismo. La Serbia ha avuto un rating ... (iltempo.it)

Eurostat: webinar sui 20 anni dell’allargamento a est - In occasione del 20° anniversario dell’allargamento dell’Ue del 2004, quando Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono formalmente entra ... (agensir.it)

Rio Tinto in trattative per acquisire Arcadium Lithium. Perché è strategica - Il gigante minerario anglo-australiano ha presentato una proposta non vincolante per acquisire la statunitense Arcadium Lithium. Ma ci sono incertezze legate alla reazione del governo statunitense e n ... (milanofinanza.it)