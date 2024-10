Biccy.it - Se Mi Lasci Non Vale, arriva il reality Rai come Temptation Island: il video

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)continua a collezionare ottimi ascolti e adesso anche la Rai proverà a giocare la carta delsulle coppie in crisi. A fine ottobre su Rai Due arriverà Se MiNon, uncondotto da Luca Barbareschi in cui sei coppie in crisi si metteranno alla prova e alla fine decideranno di restare insieme oarsi definitivamente. I protagonisti soggiorneranno in una villa e per quattro settimane affronteranno prove, esperimenti sociali, candid camera, e percorsi che li metteranno alla prova, saranno anche affiancati da psicologi e mental coach, che li aiuteranno a prendere la decisione finale. Ma colleghiamoci un attimo con Maria De Filippi.