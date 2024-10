Sciacallo dorato investito da un veicolo e ucciso (Di martedì 8 ottobre 2024) La carcassa di uno Sciacallo dorato è stata rinvenuta questa mattina a Saone, poco fuori dall'abitato in direzione di Tione, in Trentino. L'animale, un maschio vittima di un investimento, si trovava a bordo strada ed è stato recuperato dal Corpo forestale trentino, dopo la segnalazione partita Trentotoday.it - Sciacallo dorato investito da un veicolo e ucciso Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La carcassa di unoè stata rinvenuta questa mattina a Saone, poco fuori dall'abitato in direzione di Tione, in Trentino. L'animale, un maschio vittima di un investimento, si trovava a bordo strada ed è stato recuperato dal Corpo forestale trentino, dopo la segnalazione partita

