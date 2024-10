Russia, mandato arresto per inviati Tg1 Battistini e Traini. Tajani: “Persecuzione libertà stampa” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta la notizia che un tribunale del Kursk, in Russia, ha disposto un ordine d’arresto in contumacia per i giornalisti del Tg1 Simone Traini e Stefania Battistini, accusati di essere entrati illegalmente nel territorio della Federazione Russa dall’Ucraina per un servizio proprio dalla regione del Kursk. “Il mandato d’arresto russo contro due giornalisti TG1 è un’ulteriore forma di Persecuzione nei confronti della libertà di stampa. Il Governo italiano sarà sempre schierato a difesa del diritto a una informazione indipendente“, ha scritto su X il ministro e vicepremier. Per il cameraman e la reporter è stata ordinata la detenzione “dal momento in cui verranno arrestati in territorio russo o dal momento in cui verranno estradati”. Lapresse.it - Russia, mandato arresto per inviati Tg1 Battistini e Traini. Tajani: “Persecuzione libertà stampa” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri, Antonio, commenta la notizia che un tribunale del Kursk, in, ha disposto un ordine d’in contumacia per i giornalisti del Tg1 Simonee Stefania, accusati di essere entrati illegalmente nel territorio della Federazione Russa dall’Ucraina per un servizio proprio dalla regione del Kursk. “Ild’russo contro due giornalisti TG1 è un’ulteriore forma dinei confronti delladi. Il Governo italiano sarà sempre schierato a difesa del diritto a una informazione indipendente“, ha scritto su X il ministro e vicepremier. Per il cameraman e la reporter è stata ordinata la detenzione “dal momento in cui verranno arrestati in territorio russo o dal momento in cui verranno estradati”.

