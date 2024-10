Rinnovo Theo Hernandez, dopo Firenze cambia tutto? Il messaggio del club è chiaro e c’è una svolta inaspettata! (Di martedì 8 ottobre 2024) Rinnovo Theo Hernandez, dopo Firenze cambia tutto? Il messaggio del club è chiaro e c’è una svolta inaspettata! Le ultimissime Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nervosismo di Theo Hernandez, espulso nel finale della partita di Serie A persa contro la Fiorentina, è riconducibile anche alla questione con il Milan legata al Rinnovo del suo contratto Calcionews24.com - Rinnovo Theo Hernandez, dopo Firenze cambia tutto? Il messaggio del club è chiaro e c’è una svolta inaspettata! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024)? Ildele c’è una! Le ultimissime Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nervosismo di, espulso nel finale della partita di Serie A persa contro la Fiorentina, è riconducibile anche alla questione con il Milan legata aldel suo contratto

