Raffaele è stato estubato il sindaco Nargi | Notizia attesa da tutta la città che riempie di gioia i nostri cuori

"Finalmente Raffaele è stato estubato. Era una Notizia che la città aspettava da tanti giorni e che personalmente accolgo con un grande senso di sollievo".Lo dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi, che commenta con gioia la Notizia appena giunta sulle condizioni di salute del giovane

Raffaele estubato e vigile - la notizia arriva dal Moscati - Tempo di lettura: < 1 minutoRaffaele Capolupo, il trentacinquenne di Summonte ricoverato dopo uno schianto in Via Zoccolari qualche giorno fa, sarebbe stato estubato ed è sveglio. . Una notizia attesa da giorni da parti di amici e non. Il giovane domenica scorso e’ rimasto coinvolto ... (Anteprima24.it)

