Quattro auto con finestrini infranti al centro commerciale di Ponte a Greve: arrestato 30enne (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa scorsa notte, con l’accusa di tentato furto aggravato su auto, la polizia fermato e arrestato un 30enne nei pressi del parcheggio accanto al centro commerciale di Ponte a Greve dove, intorno alla mezzanotte, sarebbero stati spaccati Firenzetoday.it - Quattro auto con finestrini infranti al centro commerciale di Ponte a Greve: arrestato 30enne Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa scorsa notte, con l’accusa di tentato furto aggravato su, la polizia fermato eunnei pressi del parcheggio accanto aldidove, intorno alla mezzanotte, sarebbero stati spaccati

Non si ferma all'alt della Locale in centro a Bari - scappa e sperona auto della polizia : fuggitivo bloccato a Bitonto - Non si ferma all'alt della Polizia locale per il controllo stradale, facendo scattare l'inseguimento che, cominciato dal centro di Bari, si è concluso alle porte di Bitonto. E' accaduto ieri, domenica 6 ottobre. L'uomo, come poi risultato un cittadino extra Ue, non si è fermato all'alt... (Baritoday.it)

Rissa in strada a Torino Centro : gruppetto di ragazzini e automobilista se le danno di santa ragione - Botte da orbi nella notte di ieri, sabato 6 ottobre 2024, in piazza Vittorio Veneto a Torino. Secondo. . . Si è trattato di una rissa, o forse meglio ancora di un'aggressione, da parte di un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, a un automobilista, anch'egli giovane, che ha riportato danni più ... (Torinotoday.it)

Movida selvaggia e automobilisti indisciplinati - raffica di controlli in centro : oltre 30 mila euro di sanzioni - E' di oltre 30 mila euro il bilancio delle sanzioni elevate durante i controlli svolti nelle strade del centro dagli uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale coinvolti nell'operazione "Alto impatto". I servizi interforze hanno interessato una... (Palermotoday.it)