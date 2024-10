Bergamonews.it - Primo torneo interaziendale per Aesys, Claypaky, McBride e W&H: il lavoro di squadra scende in campo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un’inedita sfida sportiva fra quattro aziende del territorio,e W&H, con sede fra Brusaporto, Seriate e Bagnatica, che condividono un forte impegno per le iniziative volte a promuovere la collaborazione e il benessere della comunità. Sono stati in tutto 120 i dipendenti delle quattro realtà, che hanno preso parte a due diversi tornei sui campi del Centro Sportivo di Gorle, uno dedicato al calcio a 5 e uno dedicato alla pallavolo, per un totale di 8 squadre. L’evento, svoltosi lo scorso 27 settembre, nasce dalla sinergia tra alcune di queste aziende e l’Istituto Superiore Majorana di Seriate su un progetto di alternanza evoluto, che ha permesso di condividere conoscenze e risorse con l’obiettivo di fornire agli studenti una panoramica più allargata del mercato dele di mettere in pratica quanto appreso.