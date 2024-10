Precariato docenti, Valditara: “Bloccare i concorsi PNRR per assumere tutti gli idonei? Impossibile, rischiamo 24 miliardi di fondi” [VIDEO] (Di martedì 8 ottobre 2024) In un VIDEO pubblicato sul canale YouTube del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro Giuseppe Valditara ha affrontato la questione delle procedure di reclutamento dei docenti. L'articolo Precariato docenti, Valditara: “Bloccare i concorsi PNRR per assumere tutti gli idonei? Impossibile, rischiamo 24 miliardi di fondi” VIDEO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In unpubblicato sul canale YouTube del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministro Giuseppeha affrontato la questione delle procedure di reclutamento dei. L'articolo: “pergli24di”

Valditara : “Noi siamo il primo governo che fa i concorsi e vogliamo essere anche quello che risolverà il precariato” - Per troppo tempo il problema del precariato è stato dimenticato, lo si è affrontato solo a chiacchiere. "Voglio lanciare un messaggio forte. L'articolo Valditara: “Noi siamo il primo governo che fa i concorsi e vogliamo essere anche quello che risolverà il precariato” sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

Precariato - l’affondo di Valditara : “I governi precedenti non hanno fatto nulla - noi abbiamo fatto un’analisi concreta” - . Valditara ha sottolineato che i governi precedenti non hanno fatto nulla per risolvere il problema del precariato, mentre il governo attuale ha fatto un'analisi concreta e ha deciso di specializzare i docenti di sostegno con Indire, il centro di formazione del Ministero. Il Ministro ... (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo e supplenze - Valditara : “Il superamento del precariato è tra le nostre priorità . Dall’Europa chiesta più flessibilità [VIDEO] - . L'articolo Immissioni in ruolo e supplenze, Valditara: “Il superamento del precariato è tra le nostre priorità . il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interverrà al Question Time al Senato per rispondere ad un'interrogazione urgente presentata dai senatori Daniela ... (Orizzontescuola.it)