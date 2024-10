Operaio morto nel porto di Napoli, Fit Cisl: “Migliorare il protocollo Soi” (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’ennesima morte sul lavoro avvenuta nel porto di Napoli dimostra ancora una volta che bisogna fare molto di più sul fronte della sicurezza. Nella riunione convocata dal prefetto di Napoli per il prossimo 16 ottobre chiederemo di aggiornare e Migliorare il protocollo Soi (Servizio operativo integrato), che non può essere un mero documento formale o un modo per dimostrare che abbiamo fatto il nostro compitino, mentre i lavoratori continuano a perdere la vita in un settore ad alto rischio”. È quanto afferma il coordinatore regionale Porti della Fit Cisl Campania, Gennaro Imperato, in merito all’incidente avvenuto ieri nel porto di Napoli, dove ha perso la vita un dipendente della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, che è stato travolto da un mezzo meccanico. Anteprima24.it - Operaio morto nel porto di Napoli, Fit Cisl: “Migliorare il protocollo Soi” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’ennesima morte sul lavoro avvenuta neldidimostra ancora una volta che bisogna fare molto di più sul fronte della sicurezza. Nella riunione convocata dal prefetto diper il prossimo 16 ottobre chiederemo di aggiornare eilSoi (Servizio operativo integrato), che non può essere un mero documento formale o un modo per dimostrare che abbiamo fatto il nostro compitino, mentre i lavoratori continuano a perdere la vita in un settore ad alto rischio”. È quanto afferma il coordinatore regionale Porti della FitCampania, Gennaro Imperato, in merito all’incidente avvenuto ieri neldi, dove ha perso la vita un dipendente della Magazzini Generali Spa, Antonio Nazzaro, che è stato travolto da un mezzo meccanico.

