Lanazione.it - Non solo prosa: al Teatro Impavidi fra rassegne kids e musica classica

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sarzana, 8 ottobre 2024 – Un ricco calendario di appuntamenti completa la proposta artistica e culturale deldi Sarzana, che anche quest’anno non si limita al cartellone di. Ilaprirà le porte ad altreed eventi, così da confermarsi, come nelle scorse stagioni, luogo vivo, crocevia di incontro tra diversi linguaggi artistici, ma soprattutto tra diverse generazioni, anche grazie alla collaborazione di diverse associazioni, enti e istituzioni. L’attenzione, anche nella stagione 2024-2025, è rivolta innanzitutto agli spettatori della rassegna IPiccoli/ Fuori Luogo, pensata per i più piccoli, anche dalla primissima infanzia, per regalare a bambini e bambine nuovi strumenti poetici, entrare in contatto con il linguaggio teatrale, sviluppare l’immaginazione e ritrovarsi in un contesto fuori dal comune.