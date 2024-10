“No a trans in carcere, tipologia più complicata da gestire”, polemiche sulla direttrice di Sollicciano (Di martedì 8 ottobre 2024) Per la direttrice del carcere fiorentino si tratta di una "tipologia particolarmente complicata" di detenuti ed è bene che non ci siano altre complicazioni in un carcere già con tanti problemi. Fanpage.it - “No a trans in carcere, tipologia più complicata da gestire”, polemiche sulla direttrice di Sollicciano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Per ladelfiorentino si tratta di una "particolarmente" di detenuti ed è bene che non ci siano altre complicazioni in ungià con tanti problemi.

La direttrice di Sollicciano : “Transessuali in carcere? Spero non tornino”. Polemica in Comune - “Le persone transessuali – prosegue – sono considerate una “tipologia particolarmente complicata” ed è bene che non ci siano altre complicazioni. In commissione si è discusso anche delle condizioni della struttura. Una posizione che ha sollevato alcune polemiche. Chi ha patologie dovrebbe star ... (Lanazione.it)

Carcere senza testa. La direttrice è in malattia. Il sindacato invoca la nomina di un reggente - Ha una sezione per detenuti psichiatrici molto impegnativa, visto che io medici a disposizione so pochi. Al momento l’Istituto sta andando avanti grazie allo spirito di sacrificio dei propri uomini e donne che, nonostante i numeri di cui sopra e l’assenza di “chi firma”, riesce a tenere a galla il ... (Ilgiorno.it)

Ecuador - uccisa Maria Daniela Icaza : era la direttrice del carcere più grande del Paese - La direttrice della prigione più grande dell'Ecuador, Litoral, è stata uccisa in un attacco armato. Maria Daniela Icaza, direttrice del famigerato penitenziario Litoral nella... (Ilmattino.it)