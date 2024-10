Mondiali di Gravel 2024, l'accusa di Stuyven: "Il Belgio correva per Van Der Poel" (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Il ciclismo è uno sport singolo, ma anche di squadra e tra esse ci sono le Nazionali, a loro volta spesso legate a doppia mandata, inconsapevolmente o meno, ai giochi di club: è ciò che in queste ore sta pensando Jasper Stuyven, reduce da un'avventura ai Mondiali di Gravel 2024 tutt'altro che indimenticabile. I dettagli Il rammarico del belga è soltanto personale, perché alle spalle del vincitore Mathieu Van Der Poel si sono piazzati in sequenza i connazionali Florian Vermeersch e Quinten Hermans, che hanno quindi completato il podio di Lovanio. Podio dal quale è rimasto fuori il campione europeo della disciplina del 2023, che a quanto pare non ha gradito la condotta di gara degli altri membri del Belgio. "Avremmo potuto correre in maniera diversa, ma non voglio dire altro". Sport.quotidiano.net - Mondiali di Gravel 2024, l'accusa di Stuyven: "Il Belgio correva per Van Der Poel" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre– Il ciclismo è uno sport singolo, ma anche di squadra e tra esse ci sono le Nazionali, a loro volta spesso legate a doppia mandata, inconsapevolmente o meno, ai giochi di club: è ciò che in queste ore sta pensando Jasper, reduce da un'avventura aiditutt'altro che indimenticabile. I dettagli Il rammarico del belga è soltanto personale, perché alle spalle del vincitore Mathieu Van Dersi sono piazzati in sequenza i connazionali Florian Vermeersch e Quinten Hermans, che hanno quindi completato il podio di Lovanio. Podio dal quale è rimasto fuori il campione europeo della disciplina del 2023, che a quanto pare non ha gradito la condotta di gara degli altri membri del. "Avremmo potuto correre in maniera diversa, ma non voglio dire altro".

Australia-Cina (Qualificazioni Mondiali Asia - 10-10-2024 ore 11 : 10 ) : formazioni - quote - pronostici - Che la Cina potesse essere a zero punti dopo le prime due giornate era prevedibile, forse lo era di meno il 7-0 rimediato contro il Giappone, anche se sul piano tecnico c’è un abisso tra le due nazionali asiatiche, ma sicuramente non era facile pensare di trovare l’Australia con un solo punto in ... (Infobetting.com)

Venezuela-Argentina (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 10-10-2024 ore 23 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Al Estadio Monumental di Maturin per la Nona Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, la capolista Argentina fa visita al Venezuela apparso in difficoltà negli incontri di Settembre. La Vinotinto ha interrotto bruscamente la propria rincorsa alla Coppa del Mondo 2026 ... (Infobetting.com)

Bolivia-Colombia (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 10-10-2024 ore 22 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Al Estadio Municipal di El Alto per la Nona Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, la Colombia seconda forza del raggruppamento, fa visita alla pericolosa Bolivia. La Verde è reduce dai due importanti successi di Settembre contro il Venezuela, travolto 4-0 a El ... (Infobetting.com)