L'uragano Milton minaccia il Messico (Di martedì 8 ottobre 2024) L'uragano Milton lunedì si è rapidamente intensificato raggiungendo la categoria 5. In Messico organizzati autobus per evacuare le persone dalla città costiera di Progreso, nella penisola dello Yucatan dopo che il Servizio Meteorologico Nazionale del Messico ha dichiarato che Milton "potrebbe colpire tra Celestun e Progreso" tra lunedì sera e martedì mattina. Il governatore dello Stato dello Yucatan, Joaquín Díaz, ha ordinato la chiusura di tutte le attività non essenziali, ad eccezione di negozi di alimentari, ospedali, farmacie e stazioni di servizio, a partire dal pomeriggio di lunedì. Decine di residenti e turisti si sono messi in fila con valigie e altri effetti personali per raggiungere posti più sicuri.

