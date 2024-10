Lupi «troppo confidenti» sul Baldo in Lessinia. Coldiretti chiede appoggio della Regione (Di martedì 8 ottobre 2024) A due settimane dal declassamento del lupo da specie "rigorosamente protetta" a semplicemente "protetta" in Europa, i vertici di Coldiretti Verona hanno incontrato i consiglieri regionali scaligeri per entrare più concretamente nel merito della problematica e ribadire la necessità di un appoggio Veronasera.it - Lupi «troppo confidenti» sul Baldo in Lessinia. Coldiretti chiede appoggio della Regione Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A due settimane dal declassamento del lupo da specie "rigorosamente protetta" a semplicemente "protetta" in Europa, i vertici diVerona hanno incontrato i consiglieri regionali scaligeri per entrare più concretamente nel meritoproblematica e ribadire la necessità di un

