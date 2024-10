Lanazione.it - Luoghi Invisibili I tesori nascosti di Perugia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Aperture straordinarie, eventi, visite guidate inedite e gratuite anche in compagnia dei “padroni di casa” alla scoperta di palazzi, musei, chiese e monumenti ricchi di storia, arte e bellezza ma normalmente inaccessibili al pubblico e poco conosciuti. L’acropoli si veste a festa con il ritorno, per la decima edizione, di “che si scopre”, in scena questo week-end, da venerdì 11 a domenica 13, e poi il prossimo, dal 18 al 20 ottobre. "Il nostro obiettivo è restituire a cittadini e turistisplendidi ma non sempre aperti oppure destinati ad altre funzioni" ha detto la vicepresidente dell’associazione ’’ Carolina Ansidei di Catrano nella presentazione del cartellone (foto sopra) che si è tenuta nella Cappella del Collandone, “luogo invisibile“ a metà di Corso Vannucci.