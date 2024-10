Ilnapolista.it - Lotito: «Chi vince lo scudetto? Non faccio mica il mago di Arcella»

(Di martedì 8 ottobre 2024) «Ho costruito una squadra determinata». Ha risposto così Claudiocon i cronisti che gli chiedevano un commento sulla Lazio al momento quarta in Serie A. L’Ansa riporta le due battute alla stampa: «Chilo? Nonildi. Il pallone è per tutti, il calcio è per pochi» La generosità diaveva fatto notizie questa mattina sul Messaggero per un triste fatto di cronaca. Triste perché riguarda un uomo di 60 anni svenuto a Roma per la fame dopo che da febbraio scorso l’azienda per cui lavorava lo aveva licenziato. Poi nessuna occasione lavorativa e le ovvie difficoltà, con anche un figlio di 12 anni da mantenere. «Non mangiavo da tre giorni, per risparmiare: ho anche cercato di farmi ricoverare in ospedale per avere un pasto, però le analisi andavano bene e mi hanno mandato via, ma sapevo che non ce l’avrei fatta».