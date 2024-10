Panorama.it - L'incanto dell'isola di Malta: tra storia, mare e gastronomia

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nel cuore del Mediterraneo,si erge come un autentico gioiello, un luogo dovee bellezza naturale si intrecciano in un abbraccio incantevole. Conosciuta per le sue acque cristalline, le affascinanti città fortificate e la calorosa ospitalità dei suoi abitanti, l’offre un'esperienza unica che sa affascinare e sedurre ogni visitatore. Ogni momento trascorso aè un invito a scoprire la bellezza e la ricchezza di questa straordinaria destinazione. Dopo averla esplorata in lungo e in largo, tanto per cominciare, posso sire cheè adornata da spiagge mozzafiato che promettono momenti di pura estasi. Tra le più celebri vi è Golden Bay, non distante si trova Ramla Bay, sull’di Gozo. Altrettanto incantevole è Mellieha Bay, unae spiagge più lunghe e tranquille, ideale per famiglie e per coloro che cercano un angolo di serenità .