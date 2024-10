L'imam di Bologna espulso da Piantedosi per "integralismo, omofobia e radicalizzazione". Salvini: "Finalmente" (Di martedì 8 ottobre 2024) È stato espulso dall'Italia Zulfiqar Khan, l'imam della moschea di via Jacopo Di Paolo di Bologna. Ad annunciarlo è stato il suo avvocato, Francesco Murru, in una nota. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che allontana il religioso dal paese per motivi di sicurezza. Le motivazioni, contenute nel documento che il Foglio ha potuto visionare, sono molteplici e si rifanno in gran parte al suo sostegno verso l'organizzazione terroristica di Hamas, che sarebbe emerso durante i suoi sermoni, nelle occasioni di preghiera e nella retorica dei suoi interventi pubblici. Nel corso di quest'anno il religioso era entrato più volte in polemica con esponenti della Lega come il sottosegretario Alessandro Morelli e anche lo stesso vicepremier Matteo Salvini ne aveva chiesto l'espulsione. Ilfoglio.it - L'imam di Bologna espulso da Piantedosi per "integralismo, omofobia e radicalizzazione". Salvini: "Finalmente" Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È statodall'Italia Zulfiqar Khan, l'della moschea di via Jacopo Di Paolo di. Ad annunciarlo è stato il suo avvocato, Francesco Murru, in una nota. Il ministro dell'Interno Matteoha firmato il decreto che allontana il religioso dal paese per motivi di sicurezza. Le motivazioni, contenute nel documento che il Foglio ha potuto visionare, sono molteplici e si rifanno in gran parte al suo sostegno verso l'organizzazione terroristica di Hamas, che sarebbe emerso durante i suoi sermoni, nelle occasioni di preghiera e nella retorica dei suoi interventi pubblici. Nel corso di quest'anno il religioso era entrato più volte in polemica con esponenti della Lega come il sottosegretario Alessandro Morelli e anche lo stesso vicepremier Matteone aveva chiesto l'espulsione.

