L'ex Napoli Axel Tuanzebe si taglia con un bicchiere rotto e rischia l'amputazione

L'ex Napoli Axel Tuanzebe ha rischiato di perdere un pollice. Il difensore dell'Ipswich Town, da poco promosso in Premier League, dopo 22 anni, è stato "vittima" di un incidente domestico. Il 26enne congolese, con cittadinanza inglese, che ha giocato una gara con la maglia del Napoli nel 2022, si sarebbe tagliato gravemente il pollice mentre lavava i piatti, a causa delle schegge di un bicchiere

Altro KO per Napoli Basket : l’ex Brown trascina Trieste con 29 punti - Reagisce Copeland con una tripla. Trieste fa parziale di 10 a 2 nei primi due minuti. Per gli Azzurri non bastano Copeland e Totè, autore di una buonissima gara. Manning scalda la Fruit Village Arena con un paio di schiacciate e Traier è autore del primo ribaltone del match con 7 punti tutti ... (Spazionapoli.it)