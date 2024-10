L'autogol Pd-M5s sulle rinnovabili in Sardegna (Di martedì 8 ottobre 2024) La REgione Sardegna ha approvato un disegno di legge che va nella direzione opposta rispetto alla transizione green Ilgiornale.it - L'autogol Pd-M5s sulle rinnovabili in Sardegna Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La REgioneha approvato un disegno di legge che va nella direzione opposta rispetto alla transizione green

L'autogol Pd-M5s sulle rinnovabili in Sardegna - Il campo largo ha un problema in Sardegna. Nelle scorse settimane, la giunta guidata dalla grillina Alessandra Todde con il sostegno del Pd ha approvato un disegno di legge che di fatto vieta l'eolico ... (ilgiornale.it)

Il Campanedda si prende i tre punti in casa del Porto Torres; Fadda si mette in spalla il suo Monte Alma, solo un punto per l'FC Alghero - Campanedda e Monte Alma guardano tutti dall'alto della classifica, dopo i primi 180' della nuova stagione: i primi si impongono con un netti 3 a 1 in casa del quot ... (sardegna.diariosportivo.it)

Il Monastir manda al tappeto il Tempio e il Budoni sale in vetta, vincono Nuorese, Alghero e Carbonia - Il match prende la piega giusta per la squadra di Cerbone perché il punteggio si sblocca dopo 10' per l'autogol di Fancellu. Lì emerge la solidità difensiva dei galluresi, ancora con zero gol subiti, ... (sardegna.diariosportivo.it)