Sport.quotidiano.net - La Vis si consola con la grinta di Bove: "Pineto? Ci riprenderemo i punti persi"

(Di martedì 8 ottobre 2024) E’ un punto che lascia interdetta la Vis, quello conquistato a Sestri Levante. Un punto dal quale la squadra di Stellone ha ricominciato la settimana di allenamenti in vista di un altra durissima prova domenica, contro il, altra squadra che, come il Sestri, ha pesantemente bisogno di. Specie per come si stanno mettendo le cose in Abruzzo dove si avvertono movimenti tellurici dalle parti della panchina. La Vis potrebbe ritrovarsi di fronte un allenatore che conosce molto bene, e viceversa, quell’Amaolo che in un passato nemmeno troppo remoto ha contribuito in modo fondamentale alla salvezza dei biancorossi e che non rimase a Pesaro per motivi di lavoro personali. Un allenatore concreto, capace e soprattutto in grado di motivare i suoi giocatori. Amaolo potrebbe prendere il posto già da oggi di Cudini e guidare ila Pesaro domenica alle 17,30.