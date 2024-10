Ilrestodelcarlino.it - La Sanità secondo Ugolini: "Rilanciare i medici di base"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tanto, tantissimo ruota intorno ai fondi che arrivano da Roma se si parla dinell’istituzione Regione, e lo sa talmente bene Elenache ieri davanti alla stampa ha snocciolato uno per uno i punti del suo programma di rilancio sanitario partendo proprio dal nodo delle risorse. Un piano ambizioso quello della candidata del centrodestra, che al contrario dello sfidante Michele de Pascale assolve l’attuale governo da ogni possibile mancanza. Per, infatti, l’impegno profuso fin qui dal governo Meloni è sufficiente. "Ha stanziato la cifra più alta destinata allanell’ultimo decennio – ha sottolineato –, e il ministro Schillaci è già pronto a stanziare altri due miliardi di euro, sui quattro che abbiamo chiesto, da dedicare in particolare alle nuove assunzioni di personale.