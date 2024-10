La crisi climatica prosciuga i fiumi a un ritmo spaventoso e scatena inondazioni: l’allarme dell’OMM (Di martedì 8 ottobre 2024) L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha pubblicato un nuovo rapporto sulle risorse idriche globali mettendo in luce il duplice, drammatico impatto del cambiamento climatico; se da una parte la siccità estrema sta portando al prosciugamento di fiumi e bacini idrografici, dall'altra sono sempre più frequenti inondazioni catastrofiche, con numerose vittime e danni ingenti. Fanpage.it - La crisi climatica prosciuga i fiumi a un ritmo spaventoso e scatena inondazioni: l’allarme dell’OMM Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha pubblicato un nuovo rapporto sulle risorse idriche globali mettendo in luce il duplice, drammatico impatto del cambiamento climatico; se da una parte la siccità estrema sta portando almento die bacini idrografici, dall'altra sono sempre più frequenticatastrofiche, con numerose vittime e danni ingenti.

