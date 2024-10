Biccy.it - Javier scopre le cattiverie dette alle sue spalle: la reazione contro Shaila

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)Martinez nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello è venuto a conoscenza di tutte le “” che hanno detto di lui a sua insaputaGatta, Yulia Bruschi e le Non è la Rai. La più dura è stata la toscana che ha confidatoamiche: “Appena è arrivato con le rose l’ho nominato, me lo faccio andare bene anche se non mi piace. Non sa niente, mi parla solo di pallavolo, io, te, Argentina.. Io sono cubana!“; ma anche le Non è la Rai non hanno speso parole dolci: “Lui è un bello che non balla, come persona non ti lascia niente. Per te,, è troppo moscio“. Dello stesso parere ancheche, dopo aver spintoa confidare il proprio interesse, gli ha dato il due di picche: “Vorrei un consiglio perché a me non prende, non ci posso fare niente, non è colpa di nessuno. Sono attratta da Lorenzo, mi piace, ma non posso perché ha sbagliato anche lui.