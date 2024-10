Israele, sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas”: uno è in Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su Hamas nel primo anniversario del massacro compiuto il 7 ottobre dello scorso anno contro Israele. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento del Tesoro Usa in una nota sul proprio sito web. In particolare, sono stati designati ”tre individui e un ente di beneficenza fittizio che sono importanti sostenitori finanziari internazionali di Hamas, nonché un istituto finanziario controllato da Hamas a Gaza”. E’ stato anche ”designato un sostenitore di lunga data di Hamas”, prosegue la nota. Si tratta di ”attori che svolgono ruoli critici nella raccolta fondi esterna per Hamas, spesso sotto le mentite spoglie di opere di beneficenza, e che finanziano le attività terroristiche del gruppo”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuovesunel primo anniversario del massacro compiuto il 7 ottobre dello scorso anno contro. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento del Tesoro Usa in una nota sul proprio sito web. In particolare, sono stati designati ”tre individui e un ente di beneficenza fittizio che sonosostenitori finanziari internazionali di, nonché un istituto finanziario controllato daa Gaza”. E’ stato anche ”designato un sostenitore di lunga data di”, prosegue la nota. Si tratta di ”attori che svolgono ruoli critici nella raccolta fondi esterna per, spesso sotto le mentite spoglie di opere di beneficenza, e che finanziano le attività terroristiche del gruppo”.

