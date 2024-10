Ilrestodelcarlino.it - Internazionalizzazione, il bando è prorogato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Prorogata alle 13 del 14 novembre la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al"Sostegno alla definizione di strategie innovative didelle imprese", volto a sostenere le attività didirette a potenziare e consolidare la presenza delle imprese marchigiane sui mercati esteri. La scadenza, fissata al 15 ottobre, è stata posticipata per garantire ulteriore tempo per presentare le domande. Le risorse disponibili ammontano a 13 milioni di euro: 11 milioni destinati al finanziamento dei progetti presentati da Mpmi in forma singola e aggregata, 1,5 per i consorzi per l’e 500mila per l’attivazione dello strumento finanziario "Fondo nuovo credito-Sezione".