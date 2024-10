Il San Gaetano Calcio diventa una società affiliata dell'Atalanta (Di martedì 8 ottobre 2024) Il San Gaetano Calcio annuncia la partnership con l'Atalanta: il club biancorosso, espressione della frazione di Montebelluna, diventa parte del programma DEAcademy dalla stagione sportiva 2024/2025. Sabato scorso il presidente Roberto Caverzan, il direttore generale David Favero e il vice Trevisotoday.it - Il San Gaetano Calcio diventa una società affiliata dell'Atalanta Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Sanannuncia la partnership con l': il club biancorosso, espressionea frazione di Montebelluna,parte del programma DEAcademy dalla stagione sportiva 2024/2025. Sabato scorso il presidente Roberto Caverzan, il direttore generale David Favero e il vice

Calciomercato - Feralpisalò : Gaetano Letizia torna ufficialmente in verdeblù - La Feralpisalò ha annunciato di aver ufficialmente acquisito, fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del difensore Gaetano Letizia. Per il calciatore si tratta di un ritorno sulle rive del Garda. Nella scorsa stagione, infatti, Letizia ha indossato la maglia verdeblù in Serie B... (Today.it)

Gaetano : «Contro il Napoli sarà una gara combattuta. Con Conte giocano un calcio più aggressivo» - Con Conte giocano un calcio più aggressivo» sembra essere il primo su ilNapolista. Sono stati due mesi molto difficili: l’attesa è stata lunga, anche mentalmente non è stato facile. Tutto l’ambiente Cagliari mi è stato fortemente vicino: l’affetto dei tifosi, quello dei compagni in questi mesi è ... (Ilnapolista.it)