Il Como offre da bere ai tifosi del Napoli, l'invito social è virale

Il Como calcio non ha problemi di fair play. Così, anche dopo la pesante sconfitta in campionato di venerdì scorso contro il Napoli, al Maradona, ha deciso di fare un regalo ai tifosi azzurri, per la gara di ritorno. Per ringraziarli della bellissima atmosfera respirata allo stadio partenopeo, infatti, offrirà una birra in omaggio a ogni tifoso che arriverà al Sinigaglia. "Il Como 1907 desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti all'SSC Napoli e ai suoi tifosi per la splendida dimostrazione di sportività esibita dopo la partita di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio 'Maradona' e la reazione delle due tifoserie dopo la partita sono state ineguagliabili. Ecco perché il Como 1907 regalerà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' nel febbraio 2025".

