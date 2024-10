I pantaloni sartoriali sono il “mai più senza” di Nicole Kidman (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gli indispensabili di un guardaroba elegante, perfetti per le occasioni lavorative e non, ci sono i pantaloni sartoriali. Come quelli indossati da Nicole Kidman a New York. L’attrice ha scelto un look chic: maglia dolcevita e mocassini con fibbia laterale di Miu Miu. A rubare la scena del look, però, sono i pantaloni morbidi a vita alta che donano all’ensemble un’allure rigorosa e raffinata. Realizzati con spacchi laterali all’altezza delle caviglie, Kidman ha scelto di indossare i pantaloni senza cintura. Dopotutto questi bottom stanno bene a tutte e si prestano a svariati outfit. Nicole Kidman ha creato un look armonioso, all’insegna del quiet luxury. Amica.it - I pantaloni sartoriali sono il “mai più senza” di Nicole Kidman Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gli indispensabili di un guardaroba elegante, perfetti per le occasioni lavorative e non, ci. Come quelli indossati daa New York. L’attrice ha scelto un look chic: maglia dolcevita e mocassini con fibbia laterale di Miu Miu. A rubare la scena del look, però,morbidi a vita alta che donano all’ensemble un’allure rigorosa e raffinata. Realizzati con spacchi laterali all’altezza delle caviglie,ha scelto di indossare isenza cintura. Dopotutto questi bottom stanno bene a tutte e si prestano a svariati outfit.ha creato un look armonioso, all’insegna del quiet luxury.

